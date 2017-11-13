İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? (13 Kasım) BEDAŞ duyurusu!

İstanbul'da evlerinde elektrikleri kesilen vatandaşlar, internet üzerinden "İstanbul'da elektrikler saat kaçta?" araştırmasını yapıyor. Konuyla ilgili olarak ise BEDAŞ, bilindiği üzere her gün İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintileri listesini paylaşıyor. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? (13 KASIM)

BEDAŞ, kendi internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün uygulanacak olan elektrik kesinti listesini paylaştı. Paylaşılan elektrik kesintisi listesine göre, bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacak.

İşte İstanbul'daki elektrik kesintileri;

- SÜLEYMANİYE Mh., 831. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSLAMBEY Mh., ARGAÇ Sk., İSLAMBEY Cd., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HALASKARGAZİ Mh., VALİ KONAĞI Cd., HALASKARGAZİ Cd., ZAFER Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞAFAK Sk., HARBİYE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ALTIN Sk., MİM KEMAL ÖKE Cd., PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSLAMBEY Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., DİPÇİK Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 15:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSLAMBEY Mh., TÜLBENTÇİ MUHİTTİN Sk., KALENDER HANE Cd., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HALİTPAŞA Cd., HZ. HALİD Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 17:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HARBİYE Mh., ALTIN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NİŞANCI Mh., İSKETE Sk., ZALPAŞA Cd., SELAHİ MEHMETBEY Sk., HZ. HALİD Bul., ZEKAİDEDE Sk., SOFULAR YOKUŞU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ARAP CAMİ Mh., BAKIR Sk., BANKA Sk., ESKİ TAY ÇIKMAZI Sk., GALATA MAHKEMESİ Sk., KERESTECİ FAZIL Sk., KUTU ÇIKMAZI Sk., ÖMERAĞA Sk., PERŞEMBE PAZARI Cd., SAMUR Sk., TERSANE Cd., YENİ CAMİİ ÇEŞME Sk., ZENCEFİL Sk., ZİNCİRLİ HAN Sk., MÜEYYETZADE Mh., YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇIRÇIR Mh., ZUHAL Sk., BİLGİÇ Sk., ATAÇ Sk., BETÜL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORTAKÖY Mh., SOKULLU Cd., CENGİZHAN Cd., İNCESU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., ÇATALCA Cd., DÜZYOL Sk., TEPE ÇAYIR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- DÜĞMECİLER Mh., KARA SÜLEYMAN TEKKE Sk., DÜĞMECİLER Cd., TAHTAMİNARE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KÜÇÜK AYASOFYA Mh., KENNEDY Cd., AKSAKAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKŞEMSETTİN Mh., EMİR BUHARİ Sk., BATTALGAZİ Sk., HIRKA-İ ŞERİF Cd., KINALIZADE Sk., SARIGÜZEL Cd., FEVZİPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İSLAMBEY Mh., İSLAMBEY BOSTANI Sk., İSLAMBEY ÇEŞMESİ Sk., GÖZTEPE Sk., ARGAÇ Sk., DİRİM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BEBEK Mh., SAKİN Sk., ÖZLEMLİ Sk., EHRAM YOKUŞU Sk., ETİLER Mh., GÜLŞEN Sk., ÖZENGİ Sk., LEVENT Mh., MANOLYALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIZTEPE Mh., 37/12. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇIRÇIR Mh., ATİLLA Sk., CENGİZ TOPEL Cd., ZENGİN Sk., GÜLEN Cd., GÜZEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIRIM Mh., ALİ FUAT BAŞGİL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- İNÖNÜ Mh., 30/5. Sk., 30/4. Sk., 30/3A Sk., BAĞCILAR Cd., 30/3. Sk., 30/1C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAADETDERE Mh., 3. Sk., 107. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ

İstanbulda elektrikler saat kaçta gelecek?