İstanbul' da planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ İstanbul'da uygulanacak planlı kesintilerin listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da elektirkler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Ekim 2017 tarihli elektrik kesintisi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

- 19 MAYIS Mh., HİLAL Cd., EFE Sk., EFEKAN Sk., FULYA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ULUS Mh., ÇUBUKÇU Sk., ERİŞ Sk., FATİH Cd., GEÇGEL ÇIKMAZI Sk., LEYLAK Sk., ÖZTOPUZ Cd., ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR Cd., TEKERLER Sk., YAVUZ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KÖROĞLU Sk., LALE Sk., ÜMİT Sk., KARADUT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ORTAKÖY Mh., DEREBOYU Cd., ESKİTÜRK Sk., LEYLEKYUVASI Sk., OKUL YOLU Sk., TARLABAŞI Sk., TAVUK ÇIKMAZI Sk., TAVUKÇU REMZİ Sk., YENİKALDIRIM Sk., LEVAZIM Mh., AMBARLIDERE YOLU Sk., ÇAYIR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ZEKERİYAKÖY Mh., GÜRGEN SU EVLERİ KÃ¼m., YENİ UYUM SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., ADNAN MENDERES Cd., MANOLYA Sk., SERHATLER Sk., VALİDE SULTAN Cd., BAHÇEKÖY YENİ Mh., AKÇAKOCA Cd., SELVİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DEMİRKAPI Mh., ÇİĞDEM Sk., NERGİZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., SÜMER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- 50. YIL Mh., 2163. Sk., 2164. Sk., 2162. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., I Cd., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HIRKA-İ ŞERİF Mh., FEVZİPAŞA Cd., PROF. NACİ ŞENSOY Cd., LÜLECİ YEKTA Sk., ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI Sk., ALİPAŞA TÜRBESİ Sk., RENDECİLER Sk., SÜTÇÜ MURAT Sk., KARABULUT Sk., KABAKULAK Sk., İZZETAĞA Sk., MELEK HOCA Cd., UZUN YOL Sk., KÖMÜRCÜ BAHADIR Sk., PERENDEBAZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEDİKULE Mh., EĞRİDUT Sk., SAMANCI ODALARI ARALIĞI Sk., SAMANCI ODALARI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., TABAKÇI Sk., TAHTA TULUMBA Sk., İKİYÜZLÜ ÇEŞME Sk., MIZIKA Sk., HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ Sk., HACI MANAV Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TARABYA Mh., ALPARSLAN Sk., DERE OTU ÇIKMAZI Sk., ERGENE YOKUŞU Sk., GÜMÜŞDERE Sk., ŞALCIKIR Cd., YAYLA ÇIKMAZI Sk., KİREÇBURNU Mh., ARABAYOLU Cd., ÇİÇEK. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BALABAN Mh., BÜYÜKYALI Cd., GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATATÜRK Mh., 311. Sk., 312. Sk., AKDOĞAN Sk., ASMALI Sk., AŞİNA Sk., AYDOĞDU Sk., BULUT Sk., DURAK Sk., ELMA Sk., EREN Sk., ESENTEPE Sk., İKİTELLİ Cd., İŞÇİ Sk., KİRAZ ÇIKMAZI Sk., 2.TURNA Sk., YAMAN Sk., ÜZÜMLÜ Sk., YENİCE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATATÜRK Mh., 315. Sk., MERCAN Sk., AYDOĞDU Sk., 4.BÜLBÜL Sk., 1.EKŞİ Sk., İKİTELLİ Cd., MERİÇ Sk., MUĞLA Sk., ÖMÜR Sk., 1.ONUR Sk., 4.TUNA Sk., YUNUS EMRE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAZIM KARABEKİR Mh., 815. Sk., 814. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 829. Sk., 830. Sk., 831. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

- AKÇABURGAZ Mh., ALKOP Cd., 1591. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SOĞANLI Mh., AŞİYAN Sk., MENTEŞE Sk., YAVUZ Sk., ÖZÇELİK Sk., ŞENER Sk., KAMER Sk., MİMAR SİNAN Cd., HACIALİ Sk., ŞİRİN 2 Sk., CUMHURİYET Mh., ADİL Sk., GÜMÜŞLÜK Sk., DEMİR Sk., HÜRRİYET 1 Sk., SAKIP SABANCI Cd., YEŞİLIRMAK Sk., MEHMETÇİK 1 Sk., KORKMAZ Sk., ATA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TARABYA Mh., AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI Sk., BAYINDIR ÇIKMAZI Sk., BULUT AĞACI Sk., KÖPRÜ. Sk., MACİTBEY Sk., SARIÇAM Sk., ŞİMŞEK Sk., TÜRKBEY ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HÜRRİYET Mh., ERDEM Sk., BAHADIRHAN Cd., ERTUĞRULGAZİ 1 Sk., ETİLER 1 Sk., ERENLER Sk., EMEK 1 Sk., TAN Cd., ESENLER 1 Sk., AKDEMİR Sk., AKKUŞ Sk., AKBABA Sk., AKGEYİK Sk., SANTRAL Sk., AKÇAY Sk., SERHAT Sk., SEVİLAY Sk., MİLLET Cd., AHMET MİTHAT Cd., FELEK Sk., AFACAN Sk., AKKOYUN Sk., AKSU Sk., ALTINOK Sk., AKYAR Sk., AKALIN Sk., AYDOĞAN Sk., ACISU Sk., ÇOLPAN Sk., KÖRDERE Sk., ABACI Sk., ARALIK 1 Sk., ACIBADEM Sk., ULUS Mh., CEVİZLİK Sk., BEŞİR Sk., FATİH 2 Sk., FENERYOLU Sk., GÖKÇE 2 Sk., GÜLÜM Sk., GÖKALP Sk., GÜVEN 3 Sk., GEDİZ 1 Sk., GÖRGÜLÜ Sk., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., BİRBEN Sk., ÇALIŞKAN Sk., DAVET Sk., KARADENİZ. Sk., KÜME ÇIKMAZI Sk., KÜTÜPHANE ÇIKMAZI Sk., MAYIS ÇIKMAZI Sk., MESKEN ÇIKMAZI Sk., MİSKET Sk., MUHACİR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HÜRRİYET Mh., ÜVEYİK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOPÇULAR Mh., EDİRNEKAPI RAMİ Cd., MALTEPE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYDINLAR Mh., YAYLACIK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FATİH Mh., 27 MAYIS Cd., 801. ÇIKMAZ Sk., ALTIN Sk., HATBOYU Cd., MELTEM Sk., ŞÜKRAN Sk., YALI Cd., CUMHURİYET Mh., 711. Sk., 714. Sk., 715. Sk., AŞIK VEYSEL Cd., DOKTOR Sk., IHLAMUR Sk., KESTANE Sk., 2.LALE Sk., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., OKTAR Sk., ORKİDE Sk., SALKIM SÖĞÜT Sk., SEREN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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