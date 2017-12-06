İstanbul'da ev alırken nelere dikkat etmeli?

Dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ev sahibi olmak oldukça önemli bir karar. Giderek artan cazibesiyle şehrin her geçen gün büyümesi, kalabalıklaşması, ulaşım ağlarının yeniden planlanması, sosyal ve kültürel cazibe noktalarındaki değişim, satın alınacak evi aynı zamanda kazançlı bir yatırıma dönüştürüyor.

LOKASYON

İstanbul gibi karmaşık bir şehirde "Ev alma komşu al" atasözünü hiç unutmamak gerekiyor. Bir evin çevresindeki sosyal yaşam tarzı, evin iç güzelliğinden çok daha önemli. Nasıl bir çevrede yaşayacak, kimlerle komşu olacak, çocuklarınız hangi imkanlardan faydalanacak? Evinizin şehrin önemli noktalarına ve çevreye değer kazandıran yapılara yakınlığı ile ulaşım olanakları, coğrafi konumu yaşamınıza yansırken gelecekteki değerini de belirleyecektir.

ULAŞIM

Gün içinde milyonların, iş ya da gezme amaçlı olarak bir noktadan başka bir noktaya ulaşmaya çalıştığı bir şehirde, ulaşım ağları ve bu hatlar arasındaki geçiş imkanlarına yakınlık önemli avantaj. Metro, metrobüs İstanbul'da büyük zaman kazandıran ulaşım alternatifleri. Bu ulaşım ağlarına yakınlık, siz ve çevreniz için hayatı kolaylaştıracak olanaklar.

EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL HAYATA YAKINLIK