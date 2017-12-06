İstanbul'da ev alırken nelere dikkat etmeli?

Dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ev sahibi olmak oldukça önemli bir karar. Giderek artan cazibesiyle şehrin her geçen gün büyümesi, kalabalıklaşması, ulaşım ağlarının yeniden planlanması, sosyal ve kültürel cazibe noktalarındaki değişim, satın alınacak evi aynı zamanda kazançlı bir yatırıma dönüştürüyor.
LOKASYON
İstanbul gibi karmaşık bir şehirde "Ev alma komşu al" atasözünü hiç unutmamak gerekiyor. Bir evin çevresindeki sosyal yaşam tarzı, evin iç güzelliğinden çok daha önemli. Nasıl bir çevrede yaşayacak, kimlerle komşu olacak, çocuklarınız hangi imkanlardan faydalanacak? Evinizin şehrin önemli noktalarına ve çevreye değer kazandıran yapılara yakınlığı ile ulaşım olanakları, coğrafi konumu yaşamınıza yansırken gelecekteki değerini de belirleyecektir.
ULAŞIM
Gün içinde milyonların, iş ya da gezme amaçlı olarak bir noktadan başka bir noktaya ulaşmaya çalıştığı bir şehirde, ulaşım ağları ve bu hatlar arasındaki geçiş imkanlarına yakınlık önemli avantaj. Metro, metrobüs İstanbul'da büyük zaman kazandıran ulaşım alternatifleri. Bu ulaşım ağlarına yakınlık, siz ve çevreniz için hayatı kolaylaştıracak olanaklar.
EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL HAYATA YAKINLIK
Seçtiğiniz yaşam alanı, çocuklarınızın okuluna ne kadar yakın? Çocuklarınız için servis maliyetlerinin yanı sıra onların yorgunluğunu da hesaba katmayı unutmayın. Hastane ve diğer sağlık imkanlarına yakınlık da hayati önem taşıyor. Yeşil alanlara erişim, alışveriş, eğlence ve sosyal yaşam imkanları göz ardı edilmemeli.
İNŞAAT KALİTESİ
Projeyi yapan inşaat firmasının tecrübesi, vizyonu, dairelerin kullanışlı olarak planlanması, işçilik ve malzeme kalitesi, projenin çevreye olan değer katkısı da ön planda tutulmalı.
YATIRIM POTANSİYELİ
Satın alacağınız evin bulunduğu çevrenin yanı sıra, ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel olanaklara, şehrin diğer cazibe merkezlerine olan uzaklık ve inşaat firmasının iş anlayışı, yatırım potansiyelini etkilemekte.
NG RESIDENCE
İstanbul Avrupa Yakası Basın Ekspres Yolu'nda yaşamınızı konforlu hale getirirken, yatırım olarak da her geçen yıl değerlenecek bir projeden söz etmek istiyoruz.
NG Kütahya Seramik Grubu, üretim alanındaki büyük tecrübesini inşaat alanına taşıdı ve NG Residence projesine imzasını attı.
Biri otel ve kongre merkezi olmak üzere iki kule olarak tasarlanan NG Residence'ın mimarisinde, NG Kütahya Seramik'in ustalığı olan seramik vazo şeklinden ilham alındı. 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan proje kapsamındaki 450 odalı oteli Marriot işletecek.
Atatürk Havalimanı'na 7 km, E-5 Çobançeşme Kavşağı'na 5 km, TEM Kavşağı'na 3 km uzaklıkta olan NG Residence'ın çevresinde Kuyumcukent, İstoç, CNR Kongre Merkezi, Divan Hotel ve Hilton Hoteli gibi önemli iş ve yaşam merkezleri bulunuyor. NG Residence, metroya 200 metre uzaklıkta.
Halkalı Çamlık Parkı'nda doğayla buluşma imkanı sunan NG Residence, Metro Market, Mall of İstanbul, 212 İstanbul ve Starcity gibi AVM'lere de çok yakın. Üç özel üniversitenin kampusüne olan yakınlık da Basın Ekspres Yolu bölgesinin cazibesini artırıyor.
NG Residence, Medipol Hastanesi, İstanbul Hospital, Acıbadem Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi'ne yakın konumuyla da öne çıkıyor.
Projenin bir başka avantajlı yanı ise üçüncü havalimanı inşaatının bitmesinin ardından, dünya çapında bir fuar merkezi ve yeşil alana dönüştürüleceği açıklanan Atatürk Havalimanı'na sadece 7 km. uzaklıkta bulunması.
NG Residence projesiyle ilgili diğer ayrıntılar ve ödeme koşulları için...