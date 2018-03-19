Suriye'de bomba ve silahlı eylem eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a gelen terör örgütü TKEP/L (Türkiye Kominist Emek Partisi/Leninist) üyesi olduğu belirtilen K.Z. İstanbul'da yakalandı. Zanlının yanında 1 adet tabanca ele geçirildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de bomba ve silahlı eylem eğitimi aldığı belirtilen K.Z.'nin kente geldiğini ve ses getirecek bir terör eylemi yapmaya hazırlandığını tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü TKEP/LM (Türkiye Kominist Emek Partisi/Leninist) üyesi K.Z. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Polis ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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