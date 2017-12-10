İstanbul'da feci kaza: Araçtan fırlayan kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ Metrobüs Durağı yanında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil önce refüje çarptı ardından yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Nihat Duran(35) araçtan fırladı.

DHA'nın haberine göre; Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı. Olay yerinde

ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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