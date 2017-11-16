İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında "FETÖ ablaları"nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.