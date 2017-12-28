Bahçelievler'de restorant işleten Suriye uyruklu 20 yaşındaki Dahhan Mustafa'yı kaçırarak 40 bin dolar fidye isteyen dört kişi yakalandı. Fidyecilerden biri Suriyeli işadamının ev arkadaşı çıkarken, şüphe çekmemek için kendisi de kaçırıttığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a gelen ve Bahcelievler´de restorant işleten Dahhan Mustafa geçtiğimiz 24 Aralık 2017 tarihinde arkadaşı Macit D. ile arabayla gezintiye çıktı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Fatih'te bir AVM de bir süre vakit geçiren arkadaşlar daha sonra otomobillerine binecekleri sırada yanlarına gelen silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı.
İŞKENCE YAPIP 40 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Otomobildeki Dahhan Mustafa ile Macit D.' kaçıran fidyeciler daha sonra restorant işleten Dahhan Mustafa'nin yakınlarını arayarak 40 bin dolar fidye istedi. Fidyeciler ciddi olduklarını göstermek için Dahhan'a elektrik vererek işkence yaptıkları görüntüleri akrabalarına gönderildi.
ÖNCE OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Müzakere timleri tarafından başlatılan soruşturmada kamera görüntüleri kullanarak iki kişiyi kaçıranların bulunduğu otomobilin Yavuz E.'ye ait olduğu tespit edildi. Aracın Bahçeşehir ve Altınşehir bölgesinde görülmesi üzerine bu bölgeye yoğunlaşan ekipler önceki gün otomobili bir sokakta kıstırdı.
Polise yakalanmamak için araçla sürekli hareket halinde oldukları öğrenilen fidyecileri yakalamak için operasyon yapıldı. Kovalamaca sonucu durdurulan aracın içinde kaçırılan işadamı Dahhan Mustafa gözleri bağlı bir şekilde kurtarıldı.
PLANI YAPAN EV ARKADAŞI ÇIKTI
Polisin yaptığı soruşturmada işadamının restorantın devrini yaptığı ve yüklü para aldığını, ev arkadaşı Macit D.'nin bunu fidyecilere haber verdiği öğrenildi. Şüphelilerin hazırladıkları plana göre şüphe çekmemesi için Macit D.'u da kaçırdıkları tespit edildi. Şüpheliler Macit D., Fırat Ç., Ahmet R. ve Yavuz E. adliyeye sevk edildi.
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