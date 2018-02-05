Beyoğlu'nda park halindeki lüks otomobilin camını kırarak içerisinde bir şeyler arayan hırsız, aracın torpidosunda kartvizit ve iş yeri anahtarı görünce taksiyle Merter'deki iş yerine gitti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık sonucunda iş yerine giren hırsız, aracın yedek anahtarını alıp taksiyle geri geldikten sonra 250 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki binada yaşayan akrabasının yanına gelen vitrin mankenleri satışçısı Hakan Duyar, 250 bin lira değerindeki 34 KB 4980 plakalı lüks otomobilini park etti. Gece saatlerinde sokağa gelen kimliği belirsiz bir hırsız, otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra çevreyi kolaçan etti. Hırsız ardından tornavida ile aracın camını açmaya zorladı. Bir süre sonra hırsız dirseğiyle camı kırarak içerisine girdi.
ANAHTARLA İÇERİYE GİRDİ
Hırsız araçta çalacak bir şeyler ararken, torpidoyu açtığında bir anahtar bir de kartvizit gördü. Kartviziti inceleyen hırsız, taksiye binerek iş yerinin olduğunu düşündüğü anahtarla Duyar'ın Güngören Merter'deki dükkanına gitti. Kısa bir süre sonra iş yerine gelen hırsız içeride araştırma yaptıktan sonra Duyar'ın masasının çekmesinde aracın yedek anahtarını gördü. Anahtarı alan hırsız taksiyle tekrardan otomobilin olduğu sokağa geri geldi. Otomobil hırsızı, araç sahibinin işyerine kadar olan yaklaşık 14 km'lik mesafeyi taksiyle gidip döndü.
SOKAKTAKİ ARACI ÇALDI
Burada yine bir süre etrafı gözleyen hırsız ardından aracı, kırdığı camından içeriye girip bir süre sonra çalıştırdı. Hemen harekete geçen hırsız, aracı bulunduğu sokaktan çıkarttıktan sonra çalarak hızla kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıkan Duyar, aracı yerinde bulamadı. İlk olarak aracının çekici tarafından çekildiğini düşünen Duyar çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Duyar'ın yaptığı inceleme sonucunda aracının hırsız tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Duyar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Merter'de bulunan iş yerine giden Duyar, burada ikinci bir şok yaşadı. Hırsızın gece iş yerine girerek aracın yedek anahtarını aldığını anlayan Duyar, "Akraba gitmiştim, aracımı sokağa park ettim. Sabah kalktığımda araç yoktu. Hırsız aracının camını kırıp içine girmiş. Aracın içerisinde de Merter'deki iş yerimin yedek anahtarı var. Kartvizitlerimiz de var, adrese teslim gibi buraya geliyor. İş yerine hırsızlığa geliyor, televizyonu falan sökmeye çalışıyor. Daha sonra masamdaki çekmeceye yöneliyor. Oradan da aracın yedek anahtarını alıyor ve tekrardan taksiyle olay yerine geliyor. Arabayı çalıştırıp çalıyor ve tüm bunlar 1 saat 10 dakika sürüyor. Plaka Tanıma Sistemine takılıyor. Yani normalde buraya hırsızlığa giriyor ama anahtarın olması onun için bir sürpriz oluyor. İlçeden ilçeye hırsızlık yaptı diyebiliriz. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti. Tabi şok oldum bir de aracımın kaskosu yoktu. Bizim de hatamız var" dedi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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