Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde jandarma eşliğinde gelen Mücahit Coşar isimli mahkum doktor odasının bulunduğu birinci kattan atlayarak kaçmaya başladı.

İHA'nın aktardığına göre; jandarma ekiplerinin kovaladığı şahıs kayıplara karıştı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan mahkum kayıplara karışırken kaçış anı ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde Mahkum kaçmaya başlıyor. Ardından ayağı kayarak yere düşüyor. Daha sonra jandarma şahsın peşinden koşmaya başlıyor.

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