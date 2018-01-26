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Şaşırtan olay: Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı!

İstanbul'da genç kadın, görümcesiyle birlikte evden kaçtı

İstanbul'da şoke eden olay yaşandı. Gelin görümce bir oldu, çocuklarını da bırakıp kayıplara karıştı. "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." yazılı notu bulan anne Bahriye Dalgıç, kayıp ihbarında bulundu.

26.01.2018 - 10:00 | Güncelleme:

21 yaşındaki Buse Şule Faris ve görümcesi 22 yaşındaki Gizem Keleş ortadan kayboldu. Kayıplara karışan kadınlardan geriye sadece bir not kaldı. "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." yazılı notu bulan anne Bahriye Dalgıç Emniyet'e giderek kızı ve görümcesi için kayıp ihbarında bulundu.

Bir anda hem karısı hem de kız kardeşi ortadan yok olan genç adam şaşkına döndü. Show Haber'e konuşan Ahmet Faris, "Bunun sebebini kız kardeşime bağlıyorum. Kız kardeşimizin bazı sıkıntıları var. Ortada 2 tane çocuk var, biri eşim, biri kız kardeşim" dedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTILAR

Gelin ve görümce kaybolmadan önce evdeki altınları, paraları ve eşlerine ait kredi kartlarını da alıp yanlarında götürdü.

Kayıplara karışan gelin ve görümcenin telefonlarına da ulaşılamıyor. İkisi de tüm sosyal medya hesaplarını kapatmış durumda. Ailenin tek isteği genç kadınların sağ salim geri dönmesi.

 

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YORUMLAR 55
  • Misafir 25 dakika önce
    Gerçek aşk ve aşıklar her yerde her zaman bir birini bulurlar..True Love :)
  • Misafir 37 dakika önce
    geri dönün kızlar kötü örnek olmayın
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH evlatlarımıza helal lokma yedirmeyi hayırlı evlat olmayı öğretmeyi bizlere nasip etsin... Bunların sonu ne olacak söyleyeyim birileri kötü yola sokacak sonra dizlerine vurup duracak lar ama ne fayda
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