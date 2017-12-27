Türkiyenin beş büyük şehrinin trafik haritasını çıkaran Yandex, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunluk derecelerini ölçtü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya'da yaşanan trafik yoğunluğunu, iş hayatının ve eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği eylül ayından kasım ayının sonlarına kadar analiz eden Yandex'e göre İstanbul'da son bir yılda kaza sayısı yüzde 46 azaldı.
Yandex'in yaptığı analizde trafiğin en sıkışık olduğu saatler, haftaiçinde herkesin işe ya da okula gittiği sabah saatleriyle eve döndüğü akşam saatleri olarak belirlenirken, Cumartesi günleri de yüksek yoğunluk derecesiyle dikkat çekti. İstanbul, haftaiçi akşam saatlerinde ortalama trafik yoğunluğu 10'luk derecelendirme sisteminde yediye kadar çıkmasıyla, Türkiye´nin en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında zirvede yer aldı. Söz konusu yoğunluk özellikle Çarşamba ve Cuma akşamları daha da arttı.
İZMİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU ÖĞLE SAATLERİNDE İSTANBUL'U GEÇTİ
Yandex'in analizine göre İstanbul'dan sonra en yoğun trafiğe sahip olan şehir ise İzmir oldu. İzmir'de özellikle Cuma günleri akşam saatlerinde beş dereceye yaklaşan yoğunluklar yaşandı. Ayrıca İzmir'in trafik yoğunluğu, haftaiçi 12:00-15:00 saatleri arasında İstanbul'u bile geride bıraktı.
Trafik yoğunluğu sıralamasında İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara ve Bursa geldi. Ankara'da trafik sıkışıklığı İzmir'in biraz altında seyrederken, Bursa'da hafta sonları Cuma akşamından başlayarak dört derecenin üstüne tırmanan ciddi bir yükseliş gözlemlendi.
Turizmin kalbinin attığı Antalya ise analizin yapıldığı tarihlerde, beş büyük şehir arasında en az trafiğin olduğu şehir olarak belirlendi. Antalyalılar haftanın her günü, yoğunluğu iki dereceyi bile bulmayan son derece rahat bir trafikte yaşamlarını sürdürdü.
İSTANBUL'DA SON BİR YILDA TRAFİK KAZALARI AZALDI
Yandex Navigasyon, İstanbul'un kaza noktaları analizini de yaptı. 2015 - 2016 ile 2016 - 2017 dönemlerini karşılaştıran analizde, İstanbul'da gerçekleşen kaza sayısında önemli oranda azalma gözlemlendi. İstanbul'da bir önceki yıl yedi bin 500 civarlarına kadar çıkan kaza sayısı, 2016 - 2017 arasında dört bin civarlarına kadar düştü.
Yandex Navigasyon'un analizinde, kullanıcılar tarafından kaza noktası olarak işaretlenen ve uygulamada moderasyon algoritması tarafından da teyit edilen bildirimler dikkate alındı. Genel olarak köprülerin civarlarının, ana yolların ayrımlarının ve kavşakların kaza noktası olarak belirlendiği analizde; D-100, Avrupa Otoyolu ve TEM bölgeleri öne çıktı. Analizde en çok kaza uyarısının Avrupa yakasında bırakıldığı görüldü.
İstanbul'da bahar ve yaz döneminde kazalar artarken, sonbahar ve kış döneminde azalıyor. 2015 ve 2016 yıllarında ocak ayı en az kaza bildirimi yapılan ay olurken, yine aynı dönemde mayıs ayı ise kullanıcılar tarafından en fazla kaza uyarısı bırakılan ay oldu.
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