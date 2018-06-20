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İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer

20.06.2018 - 11:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eğer İstanbul'da yeniyseniz, turist olarak bu şehri ziyaret edecekseniz ya da doğma büyüme İstanbullu olduğunuz halde “İstanbul’un neresini gezebilirim” diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer...

  • 1 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    1 | 64

    EMİNÖNÜ BALIKÇILAR

  • 2 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    2 | 64

    GALATA KÖPRÜSÜ

  • 3 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    3 | 64

    ANADOLU HİSARI

  • 4 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    4 | 64

    BALAT

  • 5 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    5 | 64

    ALMAN ÇEŞMESİ

  • 6 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    6 | 64

    BEBEK SAHİL

  • 7 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    7 | 64

    CİHANGİR

  • 8 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    8 | 64

    EMİRGAN KORUSU

  • 9 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    9 | 64

    ATATÜRK ARBORETUMU

  • 10 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    10 | 64

    KUZGUNCUK

  • 11 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    11 | 64

    ANADOLU KAVAĞI

  • 12 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    12 | 64

    ADİLE SULTAN SARAYI

  • 13 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    13 | 64

    SAKLIGÖL

  • 14 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    14 | 64

    KİLYOS

  • 15 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    15 | 64

    AHMET AFİF PAŞA YALISI

  • 16 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    16 | 64

    AMCAZADE YALISI

  • 17 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    17 | 64

    ARKEOLOJİ MÜZESİ

  • 18 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    18 | 64

    AYA İRİNİ KİLİSESİ

  • 19 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    19 | 64

    AYASOFYA MÜZESİ

  • 20 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    20 | 64

    BEYAZIT KULESİ

  • 21 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    21 | 64

    BEYLERBEYİ SARAYI

  • 22 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    22 | 64

    BOĞAZ KÖPRÜLERİ

  • 23 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    23 | 64

    BOĞAZİÇİ

  • 24 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    24 | 64

    ÇEMBERLİTAŞ

  • 25 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    25 | 64

    ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI

  • 26 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    26 | 64

    ÇİÇEK PASAJI

  • 27 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    27 | 64

    DİKİLİTAŞ

  • 28 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    28 | 64

    DOLMABAHÇE SARAYI

  • 29 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    29 | 64

    ESMA SULTAN YALISI

  • 30 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    30 | 64

    FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ

  • 31 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    31 | 64

    GALATA KULESİ

  • 32 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    32 | 64

    GALATA MEVLEVİHANESİ

  • 33 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    33 | 64

    GALATASARAY ADASI

  • 34 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    34 | 64

    GÖKSU

  • 35 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    35 | 64

    GÜLHANE

  • 36 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    36 | 64

    HAYDARPAŞA GARI

  • 37 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    37 | 64

    HİDİV KASRI

  • 38 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    38 | 64

    IHLAMUR KASRI

  • 39 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    39 | 64

    İSTANBUL MODERN

  • 40 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    40 | 64

    İSTİKLAL CADDESİ

  • 41 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    41 | 64

    KAMONDO MERDİVENLERİ

  • 42 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    42 | 64

    KAPALIÇARŞI

  • 43 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    43 | 64

    KARİYE MÜZESİ

  • 44 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    44 | 64

    KIZ KULESİ

  • 45 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    45 | 64

    KÜÇÜKSU KASRI

  • 46 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    46 | 64

    MISIR ÇARŞISI

  • 47 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    47 | 64

    MODA İSKELESİ

  • 48 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    48 | 64

    ORTAKÖY MEYDANI

  • 49 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    49 | 64

    PIERRE LOTI

  • 50 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    50 | 64

    PRENS ADALARI

  • 51 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    51 | 64

    RUMELİ FENERİ

  • 52 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    52 | 64

    RUMELİ HİSARI

  • 53 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    53 | 64

    SADULLAH PAŞA YALISI

  • 54 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    54 | 64

    SAINT ANTOINE KİLİSESİ

  • 55 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    55 | 64

    SEPETÇİLER KASRI

  • 56 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    56 | 64

    SULTANAHMET CAMİİ

  • 57 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    57 | 64

    SULTANAHMET MEYDANI

  • 58 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    58 | 64

    SÜLEYMANİYE

  • 59 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    59 | 64

    TOPKAPI SARAYI

  • 60 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    60 | 64

    VAPUR

  • 61 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    61 | 64

    YEDİKULE SURLARI

  • 62 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    62 | 64

    YEREBATAN SARNICI

  • 63 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    63 | 64

    YILDIZ PARKI

  • 64 İstanbul'da görülmesi gereken yerler! İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer
    64 | 64

    YILDIZ SARAYI

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