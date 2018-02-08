İstanbul'da trafikte sıkışan halk otobüsünün kaldırıma çıkarak ilerlediği görüntüler pes dedirtti. Sıkışıklığı atlatmak için tamamen kaldırıma çıkan halk metrelerce ilerledikten sonra kaldırımdan yola inerek yoluna devam etti. O anlar ise arkadan gelen bir otomobilden görüntülendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da artan trafik magandalarına bir halk otobüsü eklendi. Olay Esenyurt E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Trafik sıkışıklığını atlatmak isteyen bir halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kaldırımın üzerine çıktıktan sonra hızla ilerleyen halk otobüsü, daha sonra kaldırımdan inip tekrar yola döndü. Arkasından gelen bir vatandaş tarafından görüntülenen otobüs, yoluna devam etti.

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