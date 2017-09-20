Bakırköy'de bir AVM'de işyeri bulunan esnafı kendilerine hedef seçerek sözde koruma karşılığında senet imzalatıp haraca bağladıkları iddia edilen bir çete çökertildi. Şüphelilerin üzerinde "Biz sizi koruruz" yazan siyah renkte kartvizitler bastırdıkları haraca aldıkları AVM'de ise bir ofis açtıkları öğrenildi. Polis şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Bakırköy'de bulunan bir AVM'de bulunan mağazaların haraca bağlandığı şüphelilerin silah tehditi ile para topladığı belirtildi. Bu ihbar üzerine soruşturma açan polis ihbarda adı geçen Yenibosna, Merkez mahallesindeki AVM'de inceleme başlattı. Yapılan izleme çalışmalarında şüphelilerin AVM içindeki dükkanlarda gezerek tehditle para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca AVM içinde kendilerine bir büro açtıkları görüldü.
OPERASYON YAPILDI
Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından delillerin toplanmasının ardından önceki gün kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskında İsmail A. (36), Seçkin K.(48) ve Mehmet B.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir tabancada ele geçirildi. Şüphelilerden İsmail A.'nın daha önceden kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah, polise mukavemet gibi suçlardan 7 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.
AVM İÇİNDE TOPLU HALDE DOLAŞIP KORKU SALMIŞLAR
Şüphelilerin üzerinde "Biz sizi koruruz" diyen siyah renkte bir kartvizit bastırarak işyerlerine dağıttıkları daha sonra para topladıkları senet imzalattıkları öğrenildi. Ayrıca haraç çetesinin AVM içinde toplu olarak gezerek korku saldıkları bu gezme anını ise cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi.
İKİSİ TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Mehmet B. tutuklanırken, Seçkin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 3 dakika öncebakırköymü ? yenibosnamı ?00