İstanbul'da hastanede skandal olay

İstanbul'da bir hastanede yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Hastanede tedavi gören iki kız kardeşin odasına giren doktor duş alıp, sakal tıraşı oldu.

Show Haber'de yer alan habere göre, İstanbul’da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeş sabah uyandıklarında karşılarında tanımadıkları bir doktoru gördü. İddiaya göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Yaklaşık 20 dakika da odada kaldı. Olayı öğrenen kızların babası ise hastane yönetimine tepki gösterdi, ardından fenalaştı.



Güvenlik görevlileriyle tartışan baba, "Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

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