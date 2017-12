Hava değişikliği vatandaşları hasta etti!

Soğuk ve dengesiz hava şartlarının yaşandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaş hastanelerin acil servislerine akın etti. İHA'nın haberine göre, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde müracaatlar nedeniyle yoğunluk yaşandı.



"KORUYUCU MASKE TAKIYORUM''



Gripten korunmak için yüzünde maskeyle dolaştığını ifade eden Benan Haliloğulları, "İnanılmaz bir virüs salgını var, üstelik çeşitleri de çok fazla. Ben grip ve zatürre aşısı oldum ama bunlara rağmen alabileceğim başka virüsler olduğu için kendimi korumak adına koruyucu maske takıyorum. Tüm kalabalık yerlerde korunmaya ihtiyaç duyuyorum. İnsanlar birbirinin üzerine öksürüyor, hapşırıyor maalesef kirli geziyoruz" diye konuştu.

"HAFTADA ON KİLO MEYVE TÜKETİYORUZ"



Gripten yeni kurtulduğunu ve yeniden gribe yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirten Pınar Mermertaş, "Tavuk ve et suyu kullandığım çorbaları çok sık tüketiyorum. Meyve ve salata da aynı şekilde, böyle dikkat ediyoruz. Eğer gripsek ya da yanımdaki biri hapşırıyorsa çocuğumu da ben koruyorum. Oğlum da bitki çayı olarak ancak ıhlamur içiyor ama biz de meyve çok fazla tüketiliyor, Haftada on kilo kadar meyve tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇEVREMDEKİ HERKES HASTA"



Uzun süredir grip salgınından kurtulamadığını ifade eden Aysel Günbatılı ise, "Hala sesim boğuk, çevremdeki herkes hasta, arkadaşlarım, kızım ve torunum da öyle. Ben gripten korunmak için ıhlamur kaynatıyorum, içine limon koyuyorum. Yeşillikleri bol tüketiyorum, torunlarımı da her gün uyarıyorum. Torunum duş alıyor sokağa çıkıyor hastalanıyor ben de devamlı uyarıyorum" dedi.

