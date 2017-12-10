Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken Bükreş'ten kalkan TK-1044 seferi, Podgarica'dan kalkan TK-1086 seferi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi. DHA'nın haberine göre, THY'nin TK-567 sefer sayılı Klimanjero-İstanbul uçağı ise İstanbul hava sahası üzerinde iken havada kısa bir süre tur attıktan sonra Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

Bu arada THY'nin TK-1743 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Stutgart-İstanbul uçağı ise Stuttgart'taki yoğun kar yağışı ve pistteki kar temizliği nedeniyle Münih Havalimanı'na yönlendirildi.

THY'nin İzmir ve Çorlu Havalimanı'na inen uçakları havanın düzelmesinin ardından yaklaşık 4 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı'na kalkması ve inmesi gereken uçakların, 20 ile 45 dakika arası gecikmeli olarak iniş ve kalkış yaptığı öğrenildi.

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