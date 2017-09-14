İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. DHA'nın haberine göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİ GOLD'UN BAŞARISI

Ümraniye Topağcı Mahallesi'nde bulunan bir adreste narkotik köpeği Gold bir miktar uyuşturucu madde buldu. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.

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