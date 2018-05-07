İstanbul'da Hıdırellez coşkusu!

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjdesi olarak kabul edilen Hıdrellez, İstanbul’da renkli görüntülerle kutlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ahırkapı’da gerçekleştirilen etkinliklerde, rengârenk kıyafetleri ve başlarına taktıkları çiçeklerle dikkat çeken vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Vatandaşlar sokakta gönüllerince oynadı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliklere katılanlar, yakılan ateşlerin üzerinden atlayıp dilek tuttu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve etkinlikte konser veren ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de baharın müjdecisi olan Hıdrellez’i etkinlikler kapsamında ateşten atlayarak kutladı.

YENİ PARKLAR

Yüzlerce vatandaşın katıldığı Beylikdüzü’ndeki kutlama etkinlikleri öncesinde Başkan Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Atatürk Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Hıdrellez, Şişli’de Nişantaşı Sanat Parkı’nda çok sayıda Roman vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Şenlikte Hayri İnönü ve Sezgin Tanrıkulu yakılan ateşin üzerinden atladı. Kadıköy Belediyesi de Hıdrellez’i şenlikle karşıladı.

‘Bahara Merhaba’ şenliği kapsamında, Başkan Aykurt Nuhoğlu Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki Koru Parkı’nı açtı. 10 parkta gül fidanı dağıtıldı. Avcılar’da Başkan Handan Toprak Benli’nin de katıldığı Firuzköy’de gerçekleş- tirilen Hıdrellez Şenlikleri, renkli anlara sahne oldu.

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