El çantaları, valizler ve araçlar didik didik aranıyor...

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle saat 14.00'de başlatılan "Türkiye Huzur Arife Uygulaması-2" adlı asayiş uygulamasına, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katılıyor.

A.A'nın haberine göre, Ramazan Bayramı öncesinde, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önleme amaçlı yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlenmesine yönelik, 154 noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

Kentin 39 ilçesindeki uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, kişilerin el çantaları, valizler ve araçları da aranıyor.

Uygulamada trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri de havadan destek veriyor.

"Türkiye Huzur Arife Uygulaması-2" adlı uygulama, saat 18.00'ya kadar sürecek.

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