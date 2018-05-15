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Baklavadan aşureye, sütlaçtan lokmaya kadar sunulan zengin çeşitler ise bu özel büfenin en tatlı dokunuşu olacak. Klasik Türk Müziği ezgileriyle Ramazan ruhunu doyasıya yaşatacak olan, alkolsüz içecekler ile çay ve kahve ikramının da dahil olduğu iftar büfesinin kişi başı fiyatı 145 TL.