İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağıthane ve Maltepe’de 2 ayrı kargo şirketine düzenlediği operasyonda, 16 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre kaçakçıların 10 bin paket sigarayı dikkat çekmemek için mobilyaların içine gizleyerek Güneydoğu’ya kargoyla gönderdikleri öğrenildi.

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