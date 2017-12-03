SON DAKİKA! İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Yenibosna Çobançeşme'de metrobüs kazası meydana geldi. DHA'nın haberine göre; İki metrobüs çarpıştı, olayda yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın geçtiği bilgiye göre ise; Yenibosna'da, Avcılar istikametinde seyir eden bir metorbüsün iç kasanında teknik nedenle ufak bir patlama meydana geldi.

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