İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle inmek için bir süre havada tur atan uçakların oluşturduğu görüntü görenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için sıralarını bekleyen iki yolcu uçağının ilginç görüntüsü kameralara yansıdı.

Yolcu uçaklarının gösteri uçağı gibi birbirine yakın uçması görenleri şaşırttı. Uçakların uzun süre aynı şekilde uçması vatandaşları heyecanlandırırken bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydederek ölümsüzleştirdi.

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