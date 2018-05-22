İstanbul'da inşaatın kuralları değişti

Yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan kat sınır yüksekliklerinin 4 metreye çıktığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, “Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah oturum hacimleri yaratılması konusunda onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak” dedi.

Bazı belediyelerin çatı arası dubleks katlara imar izni vermediğini belirten Durbakayım, yeni yönetmelikle birlikte her türlü çatı arası dubleks katlara resmi izin verildiğini söyledi.

ASANSÖR SINIRI 3 KAT

Durbakayım, asansör uygulamalarında ise 3 kat ve üzerindeki her binada asansör kullanımının zorunlu hale getirildiğini söyledi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasındaki yerlerde 14 katın 12 kata düşürüldüğünü belirterek, “Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Herhangi bir tarihi eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecek” dedi.