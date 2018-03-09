Habertürk’ün denetim ve kontrolsüzlüğe vurgu yaptığı istinat duvarlarından biri daha dün yıkıldı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak’ta öğleden sonra çöken duvar nedeniyle 3 otomobil büyük hasar gördü. Çökme öncesi caddede yürüyen bir vatandaş ölümden birkaç saniye ile kurtuldu. İstinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Duvarın çöktüğü saniyelerde caddeden yürüyen şemsiyeli bir vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde, duvar bir anda çöküyor, yol kenarında park halindeki araçların üzerine devriliyor. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre ekipler, yaptıkları çalışma sonrası çöken duvarın altında kalan araçları çıkarttı. Duvarın bulunduğu parselin Vakıflar’a ait olduğu ancak duvarın tarihi olmadığı öğrenildi. Türkiye’de son 1 ayda 4’ü İstanbul’da 11 istinat duvarı çöktü. İstanbul’da son olarak 6 Mart’ta Kartal’da bir site otoparkının istinat duvarı çökmüştü.

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