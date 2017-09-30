Ataşehir'de bir işyerindeki iki kişiye silah zorluyla kaçırarak, 1 milyon lira fidye isteyen 5 zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanmadan önce kaçırdıkları şahısları serbest bıraktığı öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 23 Ağustos günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli ve silahlı 5 şahıs, sokak üzerindeki bir işyerine gelerek silah zoruyla H.K ve E. M.'yi kaçırdı. İşyerinde çalışan Emrah T.'nin de 5 bin 500 lirasını gasp eden zanlılar ardından olay yerinden kaçtı.
"HEPSİ MASKELİYDİ"
Olaydan bir gün sonra zanlılar, kaçırdıkları şahısların akrabalarını arayarak, 1 milyon lira fidye istedi. İşyeri çalışanı Emrah T. de polise ifade vererek, üzerindeki paranın gasp edildiğini ancak H. K. ile E. M.'yi kaçırdıkları söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından zanlıların şahısları Kocaeli'ye götürdüğünü tespit etti. Çalışmalarını hızlandıran ekiplerin kendilerini yakalayacağını anlayan zanlılar, bunun üzerine H. K. ile E. M.'yi, Kocaeli'deki otobüs terminalinde serbest bıraktılar. Kötü bir halde polis merkezine giderek ifade eden şahıslar, , "Hepsi maskeliydi, yüzlerini göremedik. Kim olduklarını bilmiyoruz" şeklinde ifade verdi.
Bunun üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Mehmet Uluç E. (28), Abdullah K. (29), Abbas B. (30), Cihan A. (55) ve Köksal T. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte 2 tüfek, çok sayıda plastik kelepçe, iki adet telsiz ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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