İstanbul Ümraniye'de arka koltukta oturan kadını bacağından tutup dışarı atan taksici gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Ay, "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dedi. Taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.

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