17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki Yeşim Gökyar K., geçtiğimiz aylarda severek evlendiği Orhan K., tarafından darp edildi.

İHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki Yeşim Gökyar K., geçtiğimiz aylarda Orhan K. isimli şahısla evlendi. Herkesin gıpta ile baktığı aşka ise şiddet karıştı. Orhan K. son 2 ayda iddiaya göre eşine şiddet uygulayamaya başladı. "Seninle bir gün ömre bedel" diyerek eşini ve ailesini evliliğe ikna eden Orhan K., iddiaya göre bir süre sonra "Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım" diyerek kanser hastası eşini dövdü.

Eşinin feci şekilde dövdüğü Yeşim Gökyar K., Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 1.5 haftadır hastanede tedavisi sürerken, kanserli kadın 56 kilodan 42 kiloya düştü. Öte yandan eşini döven Orhan K. ise kayıplara karıştı.

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