İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Öte yandan D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre haftasonu yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve bazı kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve tahminler...

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU (23 ARALIK)

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege’nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU





Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu



























Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HABERTÜRK HAVA DURUMU SAYFASI

BÖLGELERE GÖRE 23 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar olmak üzere, kıyılarda yağmur, güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C , 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C , 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C , 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C , 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Osmaniye çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C , 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSİN °C , 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Iğdır ve Van çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

MARDİN °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu kuzeybatı, yer yer kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, ilk saatler kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, güneyi 4,0m Görüş: Zayıf.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), ilk saatler güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

Van Gölü

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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