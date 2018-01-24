Hava durumu için Meteoroloji'den vatandaşlara yeni uyarılar gelmeye başladı. Uzun zamandır İstanbul'da beklenen kar yağışı için vatandaşların bekleyişi sona erdi. Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başlarken, saat 12:30 itibariyle Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Öte yandan saat 13:20 sularında Avrupa Yakası Taksim bölgesinde kar yağışı yerini, güneşli havaya bırakırken aynı saatlerde Bayrampaşa, Bağcılar gibi ilçelerde lapa lapa kar yağdığı görüldü.



Son olarak saat 15:00 itibariyle kar yağışı İstanbul'un genelinde etkili olmaya başladı. Kar yağışının, Atatürk Havalimanı'nda da etkili olduğu görüldü.

Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı. Bulutların arasından çıkan ışık huzmesi renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yer yer etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'nda etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Öte yandan kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından meydanda güneş açtı. Bulutların arasından çıkan ışık huzmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler de bir anda değişen havada özçekim yaptı. Bir süre sonra güneşli havanın yerini tekrardan kar yağışı aldı.

Başakşehir'de havadan çekilen görüntülerde şehrin beyaza bürünmüş hali kartpostallık manzara oluşturdu.





İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ARTACAK MI?

Hava durumu için vatandaşları uyaran Meteoroloji de bugünün tahmin raporunu yayımladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı artacak mı? İşte detaylar...

METEOROLOJİ 24 OCAK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 - 6 derece arasında azalması bekleniyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bekleniyor. Aynı zamanda Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 km olarak esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporunda kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşlar uyarıldı. Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 km hızında eseceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda Meteoroloji, rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü. (DHA)

Kent genelinde beklenen kar yağışı yüksek ilçelerde yoğun şekilde yağmaya başladı. Havada güneş olmasına rağmen kar yağması ilginç görüntü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından kentte dün sulu şekilde yağan kar bugün sabah erken saatlerde özellikle yüksek ilçelerde yağmaya başladı. Yoğun ve ince şekilde yağan kar bir olumsuzluğa yol açmazken trafiğinde normal seyrinde aktığı görüldü. Havada güneş olmasına rağmen kar yağması ilginç görüntü oluşturdu. Özellikle Beylikdüzü, Kartal ve Ataşehir'de yağmaya başlayan karın ilerleyen saatlerde de devam etmesi ve kent genelinde etkili olması bekleniyor. (İHA)

Zonguldak'ta köy yolları ulaşıma kapandı

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Ereğli'de 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Devrek'te 2 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Sivasta 178 köy yolunda ulaşıma kar engeli

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 178 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Akıncılar'da 5, Divriği'de 6, Doğanşar'da 4, Gemerek'te 3, Gürün'de 35, Hafik'te 10, İmranlı'da 20, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Zara'da 70 olmak üzere 178 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Beytüşşebap'ta kar esareti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı hayatı felç etti. İlçede, belediye, karayolları ve özel idare ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Beytüşşebap'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların çoğu evlerinden çıkmazken, özellikle sürücüler rampalarda zor anlar yaşadı. Belediye, karayolları ve özel idare ekipleri, karla mücadele çalışmaları başlattı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, "İlçemizde kar yağışı her tarafı beyazlara bürüdü. Kış ayları öncesi bizde önlemimizi almıştık. Hem belediye, hem de özel idareye bağlı personel ve iş makinalarımızla hazırdık. Köylerin yolları bir bir açılıyor. Kapalı köy yolumuz yok şimdilik. Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki kar yığınlarını temizliyor. Ayrıca karayolları ekipleri Şırnak-Beytüşşebap yolunu açık tutmak için gece gündüz nöbette" dedi.

Vatandaşlardan Muğdat Ataman ise, "Şartlar biraz zorluyor, karlı havada çalışmak zor oluyor. Dün akşamdan beri gelen karı temizliyoruz. Yaklaşık 15-20 santimetre kar yağdı" diye konuştu.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta sabah saatlerinde bağlayan yoğun kar yağışı devam ediyor. Tatil için Doğu Ekspresiyle Kars'a gelen vatandaşlar ise kar altında, 'kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan' türküsünü söyledi.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı devam ederken, Doğu Eksperisyle Kars'a gelen vatandaşlar Kümbet Cami önünde kaymanın tadını çıkardı. Bir vatandaş ise kar yağışını türküyle karşıladı.

Kendisinin öğretmen olduğunu, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Kars'a, Doğu Ekspresiyle geldiğini ifade eden Şenol Salihoğlu, "Kars mükemmel bir yermiş. Bugüne kadar gelmediğime pişman oldum. Keşke daha önce gelseydim. Doğu Ekspresiyle yolculukta çok keyifliydi. Kars'ta çok keyifli, doğası, tarihi değerleri, henüz birinci günümüz ama devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

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