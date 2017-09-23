İstanbul'da katledilen Suriyeli gazeteci anne-kız son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriye'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
DHA'nın haberine göre, anne-kızın tabutlarına Özgür Suriye Ordusu bayrağı örtüldü. Çok sayıda rejim muhalifi de cenazede hazır bulundu.
ABLA REJİMİ SUÇLADI
Cenazede gözyaşı döken Shaza Barakat, cinayetten Suriye rejimini sorumlu tuttu. Acılı kadının daha fazla konuşmasına yakınları izin vermedi.
"ÖZGÜR SURİYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORDUN"
Türk asıllı Suriye vatandaşı Fadima Hüseyin yakın arkadaşı Orouba Barakat'ı gözyaşlarıyla uğurlayanlar arasındaydı. Hüseyin, tabutun başında "Daha neler umuyordun, neler bekliyordun? Özgür Suriye'yi görmek istiyordun. Rabbim gani gani rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü.
"BİR ORDUDAN GÜÇLÜYDÜ"
Halla Barakat'ın ABD vatandaşı olduğunu söyleyen Fadima Hüseyin "Sesi çok büyüktü. Bir ordudan güçlüydü" dedi. Katillerin bulunması konusunda Türk makamlarından ümitli olduklarını söyleyen Hüseyin, " Bu cinayet cezasız kalmayacak. Kardeşim idam hükmünü getirin ya. Bunları öldürenleri evinin önünde asın " diye konuştu.
Hüseyin, Orouba Barakat'ın bir diğer kardeşinin ABD'de nefret cinayetine kurban gittiğini, yeğeninin de Mavi Marmara'da İsrail askerleri tarafından katledildiğini açıkladı. Hüseyin, "Ailesi şehit ailesidir. Çok fedakar bir ailedir" ifadesini kullandı.
"ZATEN ÖLECEĞİM SIKINTI ÇOK"
Orouba Barakat'ın bir diğer arkadaşı İmam Bedir de cenaze başında konuştu. Cinayeti işleyenin rejim olduğunu dile getiren Bedir, sigarayı bırakmasını istediğinde kendisine "Zaten öleceğim, sıkıntı çok" dediğini söyledi.
Anne ile kızı İstanbul'da Yayla Habipler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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