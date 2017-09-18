İstanbul'da kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 69 yaşındaki kayınpederini silahla öldüren Esma Y., "haksız tahrik altında kasten öldürme"suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk celsesinde oy çokluğu ile tahliye edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Beykoz'da 7 Şubat 2017 günü 69 yaşındaki A.Y., iddiaya göre 25 yaşındaki gelini E.Y.'yi evde yalnız oldukları sırada taciz etti. E.Y. evin bir odasına kendisini kilitledi. Bir süre sonra evden ayrılan E.Y. yakındaki ağabeyinin evine gidip çocuğunu emzirme bahanesiyle girdiği odadan silah aldı. Eve dönen E.Y. uyurken bulduğu kayınpederi A.Y.'nin başına ateş ettikten sonra polise tesim oldu.

Kayınpederini öldüren Esma Y.'nin yargılanmasına bugün başlandı. E.Y. "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk celsesinde oy çokluğu ile tahliye edildi. Mahkeme olayın şartları, sanığın cezaevinde yattığı süre ve anne bakımına muhtaç çocuğunun bulunmasını kararına gerekçe gösterdi. Üye hakim ise karara muhalefet şerhi düşerek sanığın kaçma ihtimalinin olduğunu belirtti.