Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER