İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda 'Kurt kapanı 11' uygulaması yapıldı. Uygulamaya narkotik köpeği de katılırken bir aracın bagajından çıkan balta polis ekiplerini bile şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün periyodik olarak İstanbul'da belirli bölgelerde yaptığı 'Kurt kapanı 11' uygulaması Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında yapıldı. İç Hatlar geliş terminalinde gelen araçları durduran polis, araçları ve yolcuları aradı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı. Uygulamaya katılan narkotik köpeği araçları tek tek koklayarak, uyuşturucu aradı.

"ARABADA UNUTMUŞUM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında yaptıkları uygulamada bir aracın bagajında balta yakaladı. Bagajda baltayı gören polis memurları şaşkınlıklarını gizleyemezken, aracın sahibi "Şile'de oturuyorum. Odun kesmekte kullanıyorum. Arabada unutmuşum" dedi.

Aracında balta yakalanan kişinin ifadesi alındıktan sonra hakkında işlem yapıldı.