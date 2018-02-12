Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele eden Sultangazispor ile Yeni Çanspor ligin 18. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonunda sahada gergin anlar yaşandı. Bir seyircinin sahaya girip Yeni Çansporlu futbolculara saldırması üzerine kavga çıktı. Soyunma odasına kadar süren kavgada Yeni Çanspor'dan Serbay Keskin, İsa Fuat Dayı, Miraç Yardım ve Muhammet Çetin Polat, Sultangazispor'dan ise 1 futbolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan oyuncular çevredeki hastanelerde tedavi edildi. Yaşanan gerginlik anları Çansporlu bazı oyuncular tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığı bilgilere göre, yaşanan olaylar sonrasında Yeni Çanspor yetkililer hastanelerden aldıkları darp raporları ile Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldular. Yeni Çanspor Futbol Şube Sorumlusu İrfan Amuca "Oyuncularımız yaralandı. 4 oyuncumuz yaralandı. Şikayetçi olduk. Biz onları böyle karşılamamıştık. Üzücü bir durum oldu" dedi.



"PROVAKATİF BİR SALDIRI"

Sultangazispor Kulüp Başkanı Nevzat Yılmaz ise üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek "Sahaya maç sonunda bir seyirci giriyor ve Yeni Çansporlu bir oyuncuya saldırıyor. Ben de oradaydım ve saldırdığı oyuncuyu kolumun altına alarak korudum. Gergin bir maç olduğu için kavga büyüdü ve bazı oyuncular yaralandı. Şunu söylemeliyim bu provakatif bir harekettir. O seyircinin bizimle bir ilgisi yoktur" diye konuştu.

TARAFTAR DERNEĞİ ÖZÜR DİLEDİ

Sultangazispor Taraftarlar Derneği ise resmi sosyal medya hesabından özür diledi. Açıklamada "Bugün oynanan karşılaşma sırasında yaşanan olaylar neticesinde, hastanede tedavi altına alınan Çanspor futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan olaylardan ötürü tüm kamuoyundan bir kez daha özür diliyoruz" denildi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu sosyal medya hesabından yaşanan olayı kınayarak yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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