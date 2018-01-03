İstanbul'da aracı ile merdivenleri kullanarak inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü Sinan H., "Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım" dedi.

İHA'nın haberine göre önceki gün bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi'ne getirilen sürücü Sinan H., "Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım" dedi. İfadesi alınan Sinan H.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldığı öğrenildi.

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