Metrobüste güven timleri tarafından suçüstü yakalanan tacizciye vatandaşlar meydan dayağı attı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olayda iddiaya göre, yolculara tacizde bulunan şüpheli bir şahıs güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.



YOLCULARDAN MEYDAN DAYAĞI



Metrobüsten indirilip emniyete götürülmek istenen şahsa tepki gösteren diğer yolcular meydan dayağı attı. Güvenlik görevlileri tacizci olduğu iddia adilen şahsı korumak için güvenlik kulübesine aldı.



"HAMİLE EŞİM VAR" DİYE BAĞIRDI



Şüphelinin burada kendisini linç etmek isteyen vatandaşlara 'Hamile eşim var' diye bağırması dikkat çekti. Yaşananların ardından şüpheli, güvenlik ekipleri tarafından emniyete götürülürken yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

istanbul

metrobüs tacizcisi

metrobüs haberleri