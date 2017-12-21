Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 Milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine akın etti.

KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İHA'nın haberine göre, İstanbul Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 61 Milyon Liralık kuyruk ise havadan görüntülendi.

"BURASI ŞANSLI DİYE GELDİK"

Öte yandan kuyruğun bilet gişesinden Yeni Camii'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bir vatandaş, "Kurtköy'den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, " Her sene burdan alırım bileti. Yarım saattir burdayım" dedi.