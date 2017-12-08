Öğrencilerin ziyareti adliyenin yüzünü güldürdü

Adliyenin soğuk duvarları öğrencilerin ziyaretiyle ısındı. Ortaokul öğrencilerinin adalet kavramını, adliye işleyişini yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği adliye ziyaretinde öğrencilerin sorularına yanıt verip onlarla sohbet eden hakim-savcıların yüzlerinde tebessüm oluştu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, adalet duygusunun gelişmesi, adalet kavramının değerlendirilmesinin yapılıp aynı zamanda meslek seçimlerine yardımcı olabilmek amacıyla Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencileri adliyeyi ziyaret etti. Okul öğrenci meclisinden 60 öğrenci dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Okul Aile Birliği üyesi aynı zamanda hakim Veysel Yıldız'ın koordinesiyle gerçekleşen geziye Cumhuriyet Savcısı Hacı Mehmet Tülü, okul müdürü ve öğretmenler de katıldı.
ADLİYEYİ GEZİP HAKİM VE SAVCILARI ZİYARET ETTİLER
Adliyenin birimlerinin tanıtıldığı ziyaret kapsamında öğrenciler hem adliye sisteminin pratikteki işleyişini yerinde gördü, hem de akıllarındaki sorulara yanıtlar buldu. Adliyedeki savcıların ziyaret edildiği programda öğrenciler adliye koridorlarındaki havayı soluyarak ağır ceza mahkemesinde bir duruşma salonuna da misafir oldu. Duruşmaya verilen arada gerçekleşen ziyarette öğrenciler mahkeme heyetiyle sohbet etme imkanı buldu. Öğrencilerle sohbet edip onların sorularına yanıt veren mahkeme heyeti, yoğun iş temposunda verdiği kısa bir molada ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerin bazı sorularında ise genellikle soğuk rüzgarların estiği duruşma salonunda sıcak anlar yaşandı. Mahkeme ziyaretinin ardından adliyenin konferans salonunda hakim Veysel Yıldız ile Cumhuriyet Savcısı Hacı Mehmet Tülü öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.
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