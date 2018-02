Bahçeşehir´de bulunan bir lisede görevli temizlik görevlisinin bir süredir kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerine, veli ve öğrenciler okul önünde eylem yaptı. Başakşehir İlçe Milli Müdürlüğü tarafından da okul müdürü ve temizlik görevlisi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.



Bahçeşehir 'de bulunan bir anadolu lisesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Öğrencilerin iddialarına göre daha önce bir kaç kez taciz girişiminde bulunan görevli, geçtiğimiz günlerde koridorda sohbet eden iki kız öğrenciyi taciz etti. Durumu ailelerine haber veren öğrenciler, velileriyle birlikte temizlik görevlisini okul müdürüne şikayet etti. Taciz iddialarının geçtiğimiz Cuma günü sosyal medyada paylaşılmasının ardından bugün sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, okul müdürü ve temizlik görevlisinin görevden alınmasını istediler. Öğrenciler, "Üstünü örtme yargıla hesap sor", "Ay sonuna kadar değil gün sonuna kadar bile kalamaz" yazılı dövizler taşıyarak sık sık "Okulda sokakta istismara hayır", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, idare etmiyoruz" sloganları attılar. Bazı veliler de okula gelerek öğrencilerin eylemine destek verdiler.

İLK İKİ DERSE GİRMEYİP EYLEM YAPTILAR



İlk iki derse girmeyen öğrencilerin yanına gelen okul öğretmenlerinden biri "Amacınız hasıl oldu. Zaten size açıklama yapacağız. Lütfen sınıflarımıza geçelim. Bu olayı detaylı içeride konuşalım. Hocanıza güveniyorsanız beni dinleyin. Çocuklar, sınıflarınıza geçin biz sizi çağıracağız. Slogan atmıyorsunuz. Kendi aranızda konuşun. Hava soğuk içeri geçin, biz size gerekli olan her türlü detayı vereceğiz. Sanal ortamda gözüktüğü gibi değil bu olay" diye konuştu. Bunun üzerine öğrenciler bahçede bir süre slogan attıktan sonra sınıflarına girdiler. Çok sayıda polis ekibinin önlem aldığı okul bahçesinde öğrenciler ve bazı veliler basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.



DHA'nın haberine göre; okul öğrencilerinde biri, temizlik görevlisinin yaklaşık bir yıldır okulda görev yaptığını belirterek, "Görsel olarak tacizlere uğradık birçoğumuz ama dikkate almadık. Daha sonra birkaç arkadaşımızın fiziksel olarak temasa uğradığını öğrendik. Bunun üzerine müdüre gitti bir grup arkadaşımız. Müdür bu tacize inanmadı, odadan çıkartmaya çalıştı. Cuma günü twitter adresimizden bir duyuru yaptık. Dernekler olsun, gazete basını olsun herkes bize yardım etti." diye konuştu.



Bir başka öğrenci ise, "Bir gün soyunma odasında kızlar üstlerini değiştiriyorlar. Kapıda erkekler bekliyor. Ondan sonra adam geliyor. `İçeri gireceğim´ diyor. Çocuklar diyor ki `Hayır içeride kızlar soyunuyor´ diyor. Zorla içeri giriyor. Kızlar soyunurken sonra `Yanlışlıkla girdim´ diyor. Bir gün çöpü yerden alırken uyuyan kız öğrencimize arkadan tacizde bulunuyor. Daha sonraları bir sürü olaylar yaşanıyor. Spor salonumuzun soyunma odasına sürekli girip çıkıyor. Adam birinci katta görevli ama sürekli spor salonunda voleybol maçında kızları izliyor. Okul müdürünü şikayette bulunduk başta ciddiye alınmadı. İlçe Müdür tarafından okul müdürü görevden alındı. Hademe de şu an da açığa alındı. Biz hukuki olarak ceza istiyoruz" dedi.



BUNUN ÖNLEMİNE ALSINLAR ARTIK YETER



Öğrenci velilerinden Gülbahar Çakmak da, " Öğrencilerin, müdüre gidip şikayet ettiğinde 'canım bu çocuklar da çok dar giyiniyorlar" demesini kınıyorum. Çocuklar tacize uğruyor. Sadece burada değil her yerde. Bu okulda değil okullarda, otobüslerde olsun. Bunun bir önlemini alsınlar artık yeter. Biz çocuklarımızı buraya güvenip de gönderiyoruz, eğitim alsın diye gönderiyoruz. Bir çocuk okulda tacize uğruyorsa artık neresi güvenilir" diye konuştu.



BU DEFALARCA OLMUŞ



Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut da yaptığı açıklamada, "Genç bir arkadaşımız bu konuda bir mağduriyetini dile getiriyor. Sosyal medyada arkadaşlarımız bu haberi paylaşıyorlar. Olay veliler ve bizlere kadar geliyor. İlçe mille eğitim müdürümüzle burada bir araya geldik. Müdür ve hademenin görevden alınacağını ve haklarında soruşturma açılacağını söyledi. Burada en acısı ilgili müdürün burada daha öncesinde öğrencilere yönelik konuşmalarında kılık kıyafetlerini `şöyle giyinin, böyle giyinin, okul müsamerelerine katılımda bu şekilde katılın´ diye uyarıları olmuş. Bu defalarca olmuş. Böyle bir okul müdürünün, bu zihniyetteki okul müdürünün, milli eğitimimizin bu seviyede olması bizi ürkütüyor" dedi.

