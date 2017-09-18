2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL YOL DURUMU



2017- 2018 eğitim öğretim yılı bu sabah itibari ile başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara çıkarak ilk ders saatine yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna'dan çekilen görüntülerde çok sayıda servis aracının trafikte yerini aldığı görüldü. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.





Sabah trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar da metrobüslere akın etti. Vatandaşların akın etmesiyle Yenibosna metrobüs durağında uzun kuyruklar oluştu. Oluşan uzun kuyruk nedeniyle Metrobüs durağı üzeri tamamen dolarken vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.

istanbul

istanbul trafik durumu

istanbul yol durumu