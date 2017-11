İstanbul'da örgütlü hırsızlık çetesi çökertildi! 3 ayda 3 milyonluk vurgun yapmışlar!

İstanbul'da 3 ayda 3 milyon vurgun yapan ve liderliğini 27 yaşındaki Ercan B.'nin yaptığı hırsızlık çetesi 3 aylık takip sonucu çökertildi. Şebekenin, kendilerinden habersiz hırsızlık yapan üyelerini işkence yaparak ayaklarından vurduğu ortaya çıktı. Her hırsız için de "Konaklama sağlayıcılar", "Çalınacak kasaları belirleyenler", "Ziynet eşyalarını paraya çevirenler", "Kasa açıcılar" gibi görevlendirmeler yapmışlar.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre,Fatih'de 26 Ağustos günü başlanan işyerilerinde benzer hırsızlıklar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada, bir hırsızlık çetesinin izine ulaştı. Çetenin tüm bağlantılarını ortaya çıkartmak için takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından 7 Kasım'da operasyon düzenlendi. Fatih'te 21, Başakşehir, Güngören, Büyükçekmece ve Bahçelievlerde birer adrese düzenlenen baskınlarda liderliğini Ercan B.'nin yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. Operasyonlarda Ercan B. ile birlikte biri yaşı küçük 16 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 200 mermi, 980 gram uyuşturucu hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira para ele geçirildi. Adreslerde ayrıca kasa açmakta kullanılan özel uçlu bir matkap ile altının değerini belirlemeye yarayan solüsyonlar bulundu.

HER HIRSIZIN GÖREVİ BAŞKA

Polis çete ile ilgili tüm detaylara da ulaştı. Polisin elde ettiği bilgilere göre hırsızlık yöntemleri şöyle: Çete üylereri hırsızlık için seçtikleri bölgede, önce esnafın para saklayacağı kasayı tespit ediyor. Daha sonra gece yarısı 3-4 kişilik gruplar halinde işyerlerine girerek kasaları açarak parayı alıyorlar. Her hırsız için de "Konaklama sağlayıcılar", "Çalınacak kasaları belirleyenler", "Ziynet eşyalarını paraya çevirenler", "Kasa açıcılar" gibi görevlendirmeler yapmışlar. Çetenin ayrıca her olaydan sonra kaçış güzergahlarında bulunan esnafı tehdit ederek kamera kayıtlarını sildirdiği de tespit edildi.

ÇETE ÜYESİNİ VURMUŞ

Şebeke lideri Ercan B.'nin, hırsızlık yapmayan veya kendinden habersiz hırsızlık yapan çete üyelerine işkence uyguladığı bir kişiyi de ayaklarından vurduğu belirlendi. Bu kişiler arasında bulunan ve halen hastanede tedavisi süren şüpheli Ö.Y., çete liderinden şikayetçi oldu.

49 GÜVERCİN ÇALMIŞLAR

Polis çetenin yaptıkları kasa hırsızlıkları yanında Fatih'te bir işhanının çatısında kümesleri bulunan değerli 49 adet güvercini de çaldıklarını tespit etti. Tanesi 1000 lira olan güvercinler ise bulunamadı.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Daha önceden hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi suçlardan poliste 67 kaydı bulunan Ercan B.'nin talimatları doğrultusunda hırsızlık yapan çetenin son 3 ayda 17 işyerinden hırsızlık, 1 gasp, 1 tehdit ve yaralama olayı olmak üzere 20 ayrı suça karıştıkları belirtildi. Çetenin bu olaylar sırasında yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Şebeke elamanlarından bazıları çıkışta "Bize komplo yaptılar, biz bir şey yapmadık" dedi.