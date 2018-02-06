İstanbul'da çaldıkları otomobillerin bazılarını parçalayarak yedek parça haline getiren bazılarını ise sahte belgelerle TIR'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak'a gönderen 15 kişilik çete operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bazıları parçalara ayrılmış 36 otomobil ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis önceki gün İstanbul, Adıyaman ve Şırnak illerinnde eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda organize bir şekilde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Eyüp'te bir eve baskın yapan şüphelilerden 45 yaşındaki M.I. ikinci kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdı. Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.
ÇALDIKLARINI DEPOLARDA PARÇALIYORLARMIŞ
Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler hakkında 36 araç çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını Beykoz, Göktürk, Ataşehir'de kiraladıkları 3 ayrı depoya götürerek parçaladıkları öğrenildi. Bu depolara yapılan baskında parçalanmış halde 9 adet otomobile ait parçalar bulundu.
ÖZEL DÜZENEK DENEYİMLİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI
Şüphelilerle birlikte ele geçen otomobillerin kapılarını açmakta kullanıldığı öğrenilen ilginç özel düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin tansiyon aletine benzeyen plastik bir torbayı çalacakları aracın kapı boşluğuna soktukları daha sonra bunu şişişerek kapının aralanmasını sağladıkları öğrenildi. Daha sonra aralıktan içeri özel bir demir sokan şüphelilerin kapı kolunu çekerek kapının açılmasını sağladıkları belirlendi.
KURTKÖY'DE TIR'IN İÇİNDE 3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
Bu yöntemi kullanan şüphelilerin birkaç dakika içinde araçlara girmeyi başardıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında bir TIR'a yüklenerek Şırnak'a götürülmek üzere olan 3 otomobil ele geçirildi. Bu otomobillerin Şırnak'tan yurt dışına çıkarılmaya hazırlanıldığı değerlendirildiğ belirtilirken bu konu incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerle birlikte 9'u parçalanmış 36 otomobil ele geçirilirken şüphelilerin daha öncedende oto hırsızlığı ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan liderliğini S.S. adlı kişinin yaptığı şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.