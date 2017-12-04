İstanbul'da oto hırsızlık çetesine operasyon

İstanbul'dan yola çıkan mal yüklü kamyonları, sürücüleri mola verdikleri sırada çalan ve yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan 13 kişilik oto hırsızlığı çetesi, 4 ayrı ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yapmadan önce kamyonlardaki para edecek eşyalar için müşteri buldukları da ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son aylarda artan yüklü kamyon çalınma olayları üzerine soruştuma başlattı. Polis ekipleri savcılık izniyle başladıkları operasyonda 5 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaparak kamyon çalan şebekeyi ortaya çıkardı.
4 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Giresun, Kocaeli ve Bilecik'te daha önce tespit ettikleri 13 ayrı eve ve Kocaeli'nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Baskınlarda aralarında çete başı Çoşkun G. (48) ve yardımcısı Ergun Ç.(23)'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı çok sayıda eşya da ele geçirildi.
ÖNCE MÜŞTERİ BULUP SONRA ÇALMIŞLAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin kamyon park yerlerini dolaşarak çalabilecekleri, para edecek eşyalarla yüklü kamyonları tespit ettikleri, daha sonra telefonla irtibat kurarak çalmayı düşündükleri mallara önce müşteri buldukları öğrenildi. Normal fiyatının yarı fiyatına malı satmak üzere anlaşan hırsızların daha sonra kamyonları çaldıkları, sahte plaka takarak malı teslim ettikleri öğrenildi.
DOLU SANDIKLARI BOŞ BİRA ŞİŞELERİNİ DE ÇALMIŞLAR
Polis soruşturmasında şüphelilerin, bir hırsızlık sırasında içinde dolu bira şişeleri bulunduğunu sandıkları bir kamyonu çaldıkları ancak şişelerin boş olduğunu anladıklarında aralarında kavga ettikleri ve kamyonu içindekilerle birlikte terk ettikleri belirlendi.
3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Polis soruşturması sonucu şüphelilerin, içinde demir, bira ve giyecek yüklü 5 kamyon ile, 1 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şebekenin bugüne kadar yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Daha önce benzer suçlardan polise geliş kaydı da bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.