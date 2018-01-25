İstanbul'da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi. Gaziyi otobüsten indiren sürücü ardına bakmadan ilerlerlerken otobüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ulaştığımız Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Otobüs AŞ. (OAŞ) yetkilileri gazi kartının İETT dışındaki otobüslerde de geçtiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bazı basın yayın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberindeki söz konusu kişiler hakkında, gerekli soruşturmanın yapılması talimatı verdi.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini ya da otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

"PARAN YOKSA PARAM YOK DE"

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Duruma tepki gösteren sürücünün ise gaziye "İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor" dediği dikkat çekiyor.

Bazı yolcular araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye 'Paran yoksa param yok de' dediği, gazinin ise 'Benim hakkım var' dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor.

Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

GAZİYE YAPILAN MUAMELEYE SORUŞTURMA TALİMATI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bazı basın yayın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberindeki söz konusu kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması talimatı verdi.

Bakanlıktan, bazı basın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberine ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi. Olaya maruz kalan gazi ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıların maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yaptığı hatırlatılan açıklamada, ulaşım konusunda da vatandaşlara gereken desteğin verildiği vurgulandı.

Bakanlığın ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında 112 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı bilgisine yer verilerek yaşanan olayda gaziye yapılan muamelenin asla kabul edilemeyeceği ve olayın takipçisi olunacağı kaydedildi.​

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "22.01.2018 tarihinde Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir.

Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arzetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." denildi.

istanbul

son dakika

haberler

otobüs

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER