İstanbul'da otomobile tekme atan motosikletli genç yakalandı! (VİDEO)

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde İstanbul Basın Ekspres yolunda araçların arasından hızla ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, bu sırada şerit değiştiren bir otomobil sürücüsüyle tartışmıştı. Otomobil sürücüsünün hatalı olduğunu iddia eden motosiklet sürücüsü, bir süre aracın yanına giderek hakaretler yağdırmış, onu kenara çekmesini istemişti. Kısa bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü, daha sonra aracın kapısına tekme atarak hızla olay yerinden kaçmıştı. Görüntülerde motosikletin arkasında bulunan bir kadının ise onu durdurmaya çalıştığı ve otomobil sürücüsüne "Ne olur araçtan inmeyin beyfendi" diye bağırdığı duyulmuştu.



SANAL TAKİP YAPILARAK KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. İnternet üzerinden başlatılan sanal takiple paylaşılan videoların izi sürülerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla sürücü Batulan E., gözaltına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme şube müdürlüğüne getirilen şüpheliye ehliyetini yanında bulundurmamak, hatalı şerit değiştirmek ve Emniyet Şeridini gereksiz yere kullanmak suçlarından toplam 618 lira para cezası kesildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., daha sonra Bağcılar 75.Yıl polis merkezine teslim edildi. Karakola götürülen şüpheli "Pişman" olduğunu söyledi. Batuhan E.'nin burada ifadesinin alınacağı ve adli işlem yapılacağı öğrenildi. Savcılıkta hazırlancak evraka göre şüpheliyle ilgili 3 aydan 2 yılla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabileceği belirtildi.