Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, yurtdışına gönderilmek üzere hazırlanmış oyun hamuru setinin içinde afyon sakızı ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Firmada yapılan aramada, Hollanda'ya gönderilmek üzere paketlenen oyun hamuru setinin içine zulalanmış 858 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Polis, uyuşturucuyu kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER