Beylikdüzü'nde görev başında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru hakkında "nitelikli cinsel saldırı", ekip arkadaşı polis memuru hakkında ise "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde görevli polisler S.E. ve R.Y'nin ekip aracıyla hareket halindeyken evine gitmek için caddeye yürüyen P.T'nin yanından geçtikleri ve U dönüşü yaparak aracı durdurdukları anlatıldı. Aracı kullanan S.E'nin teklifi üzerine P.T'nin, kendisini evine bırakm aları için ekip otosunun arka koltuğuna oturduğu belirtilen iddianamede, S.E'nin, P.T'ye, şarj kablosunu almak için evine uğraması gerektiğini, isterse gelebileceğini söylediği kaydedildi. İddianamede, mağdurun teklifi kabul etmediği ve arabada beklediği aktarıldı.

AÇIĞA ALINDILAR



Daha sonra aracın ıssız bir yerde durduğu, arka koltuğa geçen S.E'nin, P.T'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu anlatılan iddianamede, aracın ayrılmasını ardından P.T'nin, 02.55'te 155 Polis İmdat'ı arayarak ihbarda bulunduğu, S.E. ve R.Y'nin bağlı olduğuBeylikdüzü Polis Merkezi yerine Avcılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi.



İddianamede, gözaltına alınan şüphelilerden S.E'nin nöbetçi hakimlikçe tu tuklanırken, R.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bild irildi.Şüpheli S.E'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli R.Y'nin "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.



Şüpheli polisler S.E. ve R.Y'nin olayın ardından açığa alındığı öğrenildi.

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