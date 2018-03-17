İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinden çok sayıda polisin katıldığı uygulama iki saat sürdü. Operasyona 5 bin polis katıldı.

AA'nın haberine göre; çalışmalara özel harekat polisleri de destek verdi. Uygulama kapsamında trafik kontrolleri ile şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlarda detaylı aramaların yapıldığı çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer aldı.

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